Московский гарнизонный военный суд перевел под домашний арест двух фигурантов дела о разбое с участием сотрудников ФСБ

Меру пресечения изменили Владимиру Урусову и Роману Оболенскому, у которых положительные характеристики, в том числе в СИЗО, — рассказал агентству ТАСС адвокат одного из обвиняемых. Оба они являются бойцами спецподразделения «Альфа». О задержании первых подозреваемых стало известно летом прошлого года. Сообщалось, что сотрудники ФСБ похитили у предпринимателя не менее 136 миллионов рублей. Помимо бойцов «Альфы», по этому делу проходят военнослужащие группы спецназа «Вымпел», офицеры управления «К» Федеральной службы безопасности и сотрудник московского управления Налоговой службы. Почти все, по словам следователей, полностью или частично признали вину.
2020-02-05T21:02:00+03:00
2020-02-05T21:05:08+03:00
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21:02, 05 февраля 2020
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