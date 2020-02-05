Родственники чеченского блогера Имрана Алиева считают, что его убили по политическим мотивам

Его нашли мёртвым во французском Лилле.

Близкие погибшего сказали французской газете «Фигаро», что расценивают нападение на Алиева как признак охоты за людьми, которые выступают против главы Чечни Рамзана Кадырова. Похожее мнение высказывают и проживающие в Европе коллеги блогера. Так, журналист Муса Таипов в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung отметил, что убийство нужно было, чтобы посеять страх: «Pадача была в том, чтобы меньше писали и говорили, чтобы боялись друг друга».

Вчера проживающий в Польше блогер Тумсу Абдурахманов сообщил, что Алиева убил другой чеченец, который сначала вошел к нему в доверие. То есть он приехал к жертве в Бельгию, несколько дней жил у него дома, а потом, когда они вместе зачем-то выехали во Францию, в отеле усыпил блогера с помощью снотворного и нанёс несколько ударов ножом.

По данным источника, убийца работает на высокопоставленного чеченского чиновника, и сейчас он уже вернулся домой.

Французские следователи также считают, что убийство Алиева могли организовать по политическим мотивам. Сейчас они объявили человека, который снимал с ним номер в отеле, в розыск. Имя его не называется.

Имрану Алиеву было сорок четыре года. Он был известен как автор YouTube-канала «Мансур Старый».