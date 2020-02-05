Более 50 человек пострадали в результате жесткой посадки пассажирского самолета в Стамбуле. Воздушное судно компании Pegasus после прилета из Измира выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Лайнер развалился на три части, вспыхнул огонь, но пожарным удалось быстро справиться с возгоранием. На борту находились 183 человека, власти заверяют, что никто не погиб.