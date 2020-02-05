В Челябинске от осложнений, вызванных гриппом, скончался ребенок

Об этом со ссылкой на свои источники в медицинских кругах пишет интернет-издание Znak.com. В то же время, в городской администрации настаивают, что несовершеннолетняя девочка умерла от травм, которые получила в ДТП. Других случаев детской смертности не зафиксировано. В конце января в Челябинске от осложнений из-за тяжелой формы гриппа умерла 13-летняя ученица одной из школ. Тем временем, в Перми из-за гриппа и ОРВИ школы приостановят работу с 7 по 15 февраля. С сегодняшнего дня также приостановлен учебный процесс в ряде районов Пермского края, — рассказали в местном управлении Роспотребнадзора.
2020-02-05T20:31:00+03:00
2020-02-05T20:33:22+03:00
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20:31, 05 февраля 2020
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