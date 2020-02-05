Более 70% граждан Украины считают Россию враждебной страной

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который проводил Центр социальных исследований «Социс». Только 6% опрошенных считают, что Россия занимает по отношению к Украине дружелюбную позицию. Лучше всего, по мнению украинцев, отношения Киева складываются с Польшей, Соединенными Штатами, Германией и Белоруссией.
2020-02-05T20:31:00+03:00
2020-02-05T20:32:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2582960-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:31, 05 февраля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Извинения заблудились Наша особенность в том, что мы никогда не извиняемся. А если делаем это, то с такой неохотой и так фальшиво, словно извинения равны унижению. Дело Голунова – частный случай. Но в России, в принципе, не принято просить прощения за ошибки и даже преступления государства. Государство всегда право…