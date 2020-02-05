Более 70% граждан Украины считают Россию враждебной страной

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который проводил Центр социальных исследований «Социс». Только 6% опрошенных считают, что Россия занимает по отношению к Украине дружелюбную позицию. Лучше всего, по мнению украинцев, отношения Киева складываются с Польшей, Соединенными Штатами, Германией и Белоруссией.