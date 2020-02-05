Суд в Нальчике арестовал четверых жителей Ингушетии по делу о протестах против соглашения о границе с Чечней

Их обвиняют в применении насилия к представителю власти. Все четверо были задержаны накануне, — рассказали представители защиты сайту «МБХ медиа». Протесты против договора о границе с Чечней вспыхнули в Ингушетии осенью позапрошлого года. В марте 2019-го в Магасе на согласованном митинге произошли столкновения между полицейскими и протестующими. После этого было возбуждено уголовное дело о насилии над сотрудниками правоохранительных органов. Арестованы около 40 человек. 9 из них уже получили реальные сроки.