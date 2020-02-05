Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Стамбуле

Лайнер компании Pegasus выкатился за пределы полосы и развалился на несколько частей. На борту вспыхнул пожар. По данным местных властей, пострадали более 50 человек, но при этом никто не погиб. На борту находились 177 пассажиров и 6 членов экипажа. Предположительно причиной аварии стал сильный ветер и дождь.
2020-02-05T20:30:00+03:00
2020-02-05T20:31:06+03:00
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20:30, 05 февраля 2020
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