Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Стамбуле

Лайнер компании Pegasus выкатился за пределы полосы и развалился на несколько частей. На борту вспыхнул пожар. По данным местных властей, пострадали более 50 человек, но при этом никто не погиб. На борту находились 177 пассажиров и 6 членов экипажа. Предположительно причиной аварии стал сильный ветер и дождь.