Власти Саратовской области отрицают случаи смерти от гриппа в регионе

Об этом местному интернет-изданию «Версия Саратов» рассказали представители министерства здравоохранении области. Ранее на федеральном телеканале «Мир 24» в сюжете о распространении гриппа в России сказали, что самая сложная ситуация наблюдается именно в Саратове и там, по словам авторов сюжета, уже скончались четыре человека.
2020-02-05T20:02:00+03:00
2020-02-05T20:05:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 05 февраля 2020
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