Власти Саратовской области отрицают случаи смерти от гриппа в регионе

Об этом местному интернет-изданию «Версия Саратов» рассказали представители министерства здравоохранении области. Ранее на федеральном телеканале «Мир 24» в сюжете о распространении гриппа в России сказали, что самая сложная ситуация наблюдается именно в Саратове и там, по словам авторов сюжета, уже скончались четыре человека.