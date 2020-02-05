Быстрое распространение коронавируса вызывает опасения за судьбу токийской Олимпиады, — считает исполнительный директор оргкомитета игр Тосиро Муто. Он призвал правительство Японии и мэрию Токио объединить усилия и выработать меры для борьбы с заболеванием, — передает телеканал NHK. Муто надеется, что эпидемию удастся победить как можно быстрее. Олимпиада в Токио должна стартовать в конце июля. Игры продлятся до 9 августа.