Быстрое распространение коронавируса вызывает опасения за судьбу токийской Олимпиады, — считает исполнительный директор оргкомитета игр Тосиро Муто. Он призвал правительство Японии и мэрию Токио объединить усилия и выработать меры для борьбы с заболеванием, — передает телеканал NHK. Муто надеется, что эпидемию удастся победить как можно быстрее. Олимпиада в Токио должна стартовать в конце июля. Игры продлятся до 9 августа.
2020-02-05T20:02:00+03:00
2020-02-05T20:05:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 05 февраля 2020
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