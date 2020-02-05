Бывший обвиняемый по «московскому делу» требует выплатить ему более миллиона рублей за незаконное преследование

Бывший обвиняемый по так называемому «московскому делу» Владислав Барабанов требует выплатить ему более миллиона рублей за незаконное уголовное преследование. С иском к властям он обратился в Тверской районный суд Москвы. Барабанов отмечает, что почти месяц он провел в Следственном изоляторе. Сам он является некурящим вегетарианцем, однако, ему не предоставили соответствующего питания и поместили в камеру с курящими арестантами. Также он пожаловался на санитарные условия в СИЗО. Уголовное преследование против него по обвинению в участии в массовых беспорядках было прекращено в сентябре.
2020-02-05T20:02:00+03:00
2020-02-05T20:04:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 05 февраля 2020
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