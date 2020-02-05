Белоруссия планирует уже в этом месяце выставить России окончательный счет за поставки загрязненной нефти

Минск рассчитывает получить ответ на свои вопросы, — сказал сегодня вице-премьер республики Игорь Ляшенко. По его словам, механизм и формат подачи заявки был утвержден в прошлом месяце на встрече с тогда еще вице-премьером Дмитрием Козаком. Загрязненную нефть Белоруссия получила по нефтепроводу «Дружба» в апреле прошлого года. Ранее Минск предлагал в качестве компенсации повысить тариф на прокачку российского сырья более чем на 16,5%, — передает агентство Интерфакс со ссылкой на свои источники.
2020-02-05T20:01:00+03:00
2020-02-05T20:04:14+03:00
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20:01, 05 февраля 2020
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