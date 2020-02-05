Белоруссия планирует уже в этом месяце выставить России окончательный счет за поставки загрязненной нефти

Минск рассчитывает получить ответ на свои вопросы, — сказал сегодня вице-премьер республики Игорь Ляшенко. По его словам, механизм и формат подачи заявки был утвержден в прошлом месяце на встрече с тогда еще вице-премьером Дмитрием Козаком. Загрязненную нефть Белоруссия получила по нефтепроводу «Дружба» в апреле прошлого года. Ранее Минск предлагал в качестве компенсации повысить тариф на прокачку российского сырья более чем на 16,5%, — передает агентство Интерфакс со ссылкой на свои источники.