Обыск проходит в редакции украинского телеканала 1+1

Он принадлежит миллиардеру Игорю Коломойскому. Сообщается, что сотрудники службы безопасности Украины пришли в связи с делом о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука. В середине января в интернете были опубликованы записи разговора, во время которого человек, который указан как Гончарук, называл себя полным профаном в экономике и обвинял президента Владимира Зеленского в примитивном понимании экономических и финансовых процессов. Спецслужба, как пишет украинское интернет-издание «Левый берег» подозревает, что к скандальным записям может быть причастен один из журналистов телеканала.
2020-02-05T20:01:00+03:00
2020-02-05T20:03:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:01, 05 февраля 2020
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