По меньшей мере, 52 человека пострадали в результате аварии пассажирского самолета в Стамбуле

Об этом сообщают местные власти. В то же время, 21 человек госпитализирован. По данным министерства транспорта Турции, никто не погиб. Лайнер компании Pegasus прилетел из Измира, на борту находились 177 человек и 6 членов экипажа. После посадки он выкатился за пределы полосы и развалился на несколько частей. По предварительным данным, авария произошла из-за сильного ветра и дождем.