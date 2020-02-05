По меньшей мере, 52 человека пострадали в результате аварии пассажирского самолета в Стамбуле

Об этом сообщают местные власти. В то же время, 21 человек госпитализирован. По данным министерства транспорта Турции, никто не погиб. Лайнер компании Pegasus прилетел из Измира, на борту находились 177 человек и 6 членов экипажа. После посадки он выкатился за пределы полосы и развалился на несколько частей. По предварительным данным, авария произошла из-за сильного ветра и дождем.
2020-02-05T20:00:00+03:00
2020-02-05T20:03:39+03:00
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20:00, 05 февраля 2020
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