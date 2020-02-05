Слон с самыми длинными в Африке бивнями скончался в Кении на 52-м году жизни. Смерть наступила по естественным причинам, — пишет местная газета Daily Nation. Каждый из бивней животного по имени Тим весил 45,5 килограммов. Несколько раз он становился мишенью браконьеров. Однажды им удалось тяжело ранить Тима в голову копьем.