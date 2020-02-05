Администрация сайта Gay.ru пожаловалась в Европейский суд по правам человека на блокировку в России

Его внесли в реестр запрещенных сайтов почти 2 года назад по решению суда в Хакасии. Тот посчитал, что на Gay.ru есть пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, с которой могут столкнуться несовершеннолетние. В свою очередь, в жалобе в Страсбург, как пишет интернет-издание «Медуза», говорится, что администрация Gay.ru установила возрастные ограничения и на сайте есть пометка 18+.