Пресненский суд Москвы постановили передать органам опеки девочку, которая пять лет прожила в перинатальном центре

Таким образом судья Наталья Коржавина удовлетворила ходатайство властей. Родители будут обязаны выплачивать алименты на содержание ребенка. Защита отца и матери настаивала на том, что они не могут получить достоверные сведения о заболевании девочки. Однако, представители перинатального центра утверждали, что взрослые так и не предприняли никаких усилий узнать, что же произошло с их ребенком. О том, что в стационаре московского центра с самого рождения живет пятилетняя девочка, стало известно лишь недавно.