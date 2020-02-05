Пресненский суд Москвы постановили передать органам опеки девочку, которая пять лет прожила в перинатальном центре

Таким образом судья Наталья Коржавина удовлетворила ходатайство властей. Родители будут обязаны выплачивать алименты на содержание ребенка. Защита отца и матери настаивала на том, что они не могут получить достоверные сведения о заболевании девочки. Однако, представители перинатального центра утверждали, что взрослые так и не предприняли никаких усилий узнать, что же произошло с их ребенком. О том, что в стационаре московского центра с самого рождения живет пятилетняя девочка, стало известно лишь недавно.
2020-02-05T19:31:00+03:00
2020-02-05T19:33:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 05 февраля 2020
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