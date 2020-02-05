На борту потерпевшего аварию самолета находились, по уточненным данным, 177 пассажиров и 6 членов экипажа

На борту пассажирского самолета, который потерпел аварию в аэропорту Стамбула, находились, по уточненным данным, 177 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто из них не погиб, — говорят в министерстве транспорта Турции. Лайнер компании Pegasus Airlines, который прилетел из Измира выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на несколько частей. По предварительным данным, причиной аварии стал сильный ветер.