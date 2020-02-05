Глава РПЦ, по некоторым данным, снова носит элитные часы за несколько тысяч долларов

Он делает это вопреки своему же обещанию.

Предстоятель Русской православной церкви за последние несколько лет не раз появлялся на людях с дорогими аксессуарами, — пишет интернет-издание «Открытые медиа». Оно отмечает, что в 2018-ом, когда патриарх пришёл в Совет Федерации на встречу по теме «Нравственные ценности и будущее человечества», на руке у него были часы Ulysse Nardin в белом корпусе с бриллиантами. Сейчас таких моделей уже не производят, а стоили они в районе шестнадцати тысяч долларов.

Другой похожий случай произошел через год, когда патриарх Кирилл пришел в МГУ на Съезд Русской Словесности. На фотографиях с этого мероприятия «Открытые медиа» нашли у него спортивные часы Suunto за шестьдесят тысяч рублей.

При этом первая подобная история произошла еще в 2012-м году. Тогда пользователи социальных сетей обратили внимание, что на одном из фото, которое опубликовала пресс-служба церкви, видно, что кто-то попытался заретушировать у патриарха часы Breguet за тридцать тысяч долларов. На самой руке их не было, но они остались в отражении от стола. После этого начался скандал, и глава РПЦ пообещал больше не носить таких дорогих часов.

В самой церкви эту информацию еще не комментировали.