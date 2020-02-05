Президент Владимир Путин выступил за ужесточение мер против аптек, которые завысили цены на лекарства, медицинские маски. Президент считает, что такие компании можно закрывать.

Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева сказала «Эху», что сами аптеки борются с повышением цен, однако, стоимость лекарств и медицинских масок им назначают поставщики.

По словам Игнатьевой, в целом причин для дефицита масок в России нет. Спустя считанные часы после выступления президента руководитель думской фракции «Единой России» Сергей Неверов объявил, что у них уже готов законопроект против завышения цен в аптеках.