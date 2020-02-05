Самолет потерпел крушение в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен. Сообщается, что лайнер, который прилетел из Измира, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на две части. Несколько пассажиров смогли покинуть борт, о пострадавших в результате этого ЧП пока не сообщается.
2020-02-05T18:44:00+03:00
2020-02-05T18:55:23+03:00
https://echo.msk.ru/news/2582902-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3215748.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:44, 05 февраля 2020
Загрузка комментариев...