Самолет потерпел крушение в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен. Сообщается, что лайнер, который прилетел из Измира, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на две части. Несколько пассажиров смогли покинуть борт, о пострадавших в результате этого ЧП пока не сообщается.