Патриарх Кирилл, как пишут «Открытые медиа», носит дорогие часы стоимостью до нескольких тысяч долларов

Патриарх Кирилл, как пишет интернет-издание «Открытые медиа», носит дорогие часы стоимостью до нескольких тысяч долларов. При этом ранее предстоятель РПЦ обещал пользоваться лишь подарком президента – недорогими часами российского производства. В частности, на руке священнослужителя заметили модель Ulysse Nardin с бриллиантами стоимостью более 16 тысяч долларов. Это уже не первый скандал вокруг часов патриарха. В частности, 8 лет назад журналисты обнаружили, что на сайте РПЦ отретушировали снимок Кирилла, сидящего за столом. И, хотя на его руке часов не было видно, они отражались на поверхности стола.
2020-02-05T18:31:00+03:00
2020-02-05T18:33:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 05 февраля 2020
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