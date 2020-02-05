Неизвестный прислал сообщение об угрозе взрыва во все московские вузы, в том числе в МГУ. В университете эвакуировали главное здание на Воробьевых горах, сейчас там ведутся проверки. Очередная волна лжеминирования началась еще в конце ноября прошлого года. Она не прекращается даже после блокировки нескольких зарубежных почтовых сервисов, с которых, по данным ФСБ, поступали письма с угрозами.
2020-02-05T18:31:00+03:00
2020-02-05T18:33:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 05 февраля 2020
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