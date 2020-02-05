Соединенные Штаты пригрозили санкциями против компании «Роснефть»

Это связано с ее сотрудничеством с нынешним руководством Венесуэлы, — сказал помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен. По его словам, вопрос будет решен в ближайшие недели. Какие именно санкции могут грозить российской нефтяной госкомпании, Вашингтон пока не уточнял.
2020-02-05T18:31:00+03:00
2020-02-05T18:32:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 05 февраля 2020
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