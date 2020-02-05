Соединенные Штаты пригрозили санкциями против компании «Роснефть»

Это связано с ее сотрудничеством с нынешним руководством Венесуэлы, — сказал помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен. По его словам, вопрос будет решен в ближайшие недели. Какие именно санкции могут грозить российской нефтяной госкомпании, Вашингтон пока не уточнял.