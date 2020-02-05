Летчиков и врачей, которые участвовали в эвакуации россиян из Китая, направили на углубленное медицинское обследование

Военные самолеты, которые участвовали в этой операции, прошли специальную обработку, заверяет министерство обороны. Два Ил-76 доставили из Уханя в Тюмень почти 150 человек. Это не только россияне, но и граждане других стран, которые пожелали эвакуироваться из Китая, где произошла вспышка коронавируса. Всех их поместили на две недели в карантин. Сообщается, что для этого использовали санаторий под Тюменью.
2020-02-05T18:30:00+03:00
2020-02-05T18:31:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:30, 05 февраля 2020
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