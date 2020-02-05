Дональд Трамп выступил в Конгрессе с ежегодным обращением к нации

Он сделал упор на экономических достижениях своей администрации. Перед выступлением Трамп раздал копии своей речи вице-президенту США Майклу Пенсу и спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси. В ответ она протянула руку президенту, но тот отказался ее пожать. Пэлоси представляет Демократическую партию. После выступления Трампа она демонстративно разорвала текст речи, а после заявила журналистам, что была максимально вежлива с учетом имевшихся альтернатив.

Зарубежные СМИ, тем временем, комментируют результаты голосования демократов в штате Айова и обращают внимание на то, что победителями первого состязания в президентской кампании стали самый молодой и самый возрастной кандидаты.

Лидерами самого первого обсуждения кандидатур для участия в президентской гонке от демократов стали 78-летний Берни Сандерс и бывший мэр небольшого города в штате Индиана Пит Бутиджич, который моложе своего соперника на сорок лет, отмечает телеканал Эй-би-си. Организаторы затянувшегося голосования особо подчеркивают, что задержка не была результатом компьютерной атаки, однако, как пишет сайт National Public Radio, почти сразу же после того, как стало известно о проблемах с подсчетом голосов, пресса начала обсуждать возможный заговор, обвиняя в нем самих демократов. Некоторые из членов Демократической партии подвергли сомнению объявленные на сутки позже результаты, утверждая, что система подсчета голосов была взломана. Данные заявления были тут же опровергнуты представителями спецслужб. При этом национальный Департамент внутренней безопасности обвинил партийное руководство штата в том, что оно ответило отказом на предложение проверить использованное при подсчете новое приложение для смартфонов, которое в итоге дало сбой.

Би-би-си обращает внимание на то, что «Демократическая партия США да и демократия в целом предстали в невыгодном свете. Возникшая путница даст повод для тысячи новых теорий заговоров и добавит хаоса в кандидатскую гонку, которой, после целого года предвыборных усилий, не помешало бы ясности». В отличие от занявших третье и четвертое места Джо Байдена и Элизабет Уоррен, к Берни Сандерсу в партии относятся скептически, пишет британская The Guardian: набравший политический вес без помощи ее руководства и национальных элит, он представляет собой угрозу демократическому истеблишменту, поэтому его однопартийцы часто говорят, что он никакой не демократ.



В Америке считается, что результат прошедшего голосования имеет огромное значение, неофициально задавая тренд для всех остальных штатов, отмечает Би-би-си. Последними четырьмя кандидатами от Демпартии были как раз победившие на выборах в штате Айова.

11 февраля США ожидают праймериз в Нью-Гемпшире, а 3 марта – так называемый супервторник, голосование пройдет сразу в 15 штатах.