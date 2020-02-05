Данные январского опроса ВЦИОМ показывают, что социальные поправки в Конституции провоцируют массовую поддержку – 91% за индексацию пенсий и пособий, 90% за МРОТ не ниже прожиточного минимума. Одобрение социальных поправок – признак бедности, искаженного социального мышления и крайней неудовлетворенности государством, — пишет Андрей Колесников в газете «Ведомости».

Власти подчеркивают, что поправки не затрагивают первую и вторую главы Конституции. Значит, права и свободы человека и гражданина остаются в бумажной целости и сохранности и на бумаге по-прежнему имеют прямое действие, — заключают «Ведомости».