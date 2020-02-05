Судья отказалась назначить экспертизу родителей девочки, всю жизнь живущей в клинике «Мать и дитя»

Судья Пресненского суда Москвы отказалась назначить экспертизу родителей девочки, всю жизнь живущей в клинике «Мать и дитя». Об этом просили органы опеки, которые хотят лишить мать и отца родительских прав, поскольку они не забрали ребенка из больницы даже после решения суда.

Родители девочки вопреки ожиданиям вновь на суд не явились – их позицию отстаивали три адвоката. Они рассказали, что мать девочки Татьяна Максимова находится в тяжелейшем состоянии. Участникам заседания даже продемонстрировали подтверждающие это фотографии, журналистам их не показали. Суду также предложили ознакомиться с видеозаписями, на которых видно, что мать общается с девочкой по телефону, но другие стороны решили, что к делу это не относится.

Адвокаты ответчиков сразу заявили ряд ходатайств. Одно из них касалось назначения экспертизы, которая должна установить, в каком состоянии находится ребенок, какие у него заболевания и патологии, может ли он жить вне стационара без риска. Как пояснили адвокаты, выписной эпикриз не содержит всех необходимых сведений, да и в целом не отвечает требованиям законодательства. Представители перинатального центра «Мать и дитя» возразили – еще год назад родителям предоставили 13 томов, в которых содержится исчерпывающая информация о лечении девочки. Между тем органы опеки, которые считают, что нарушается право ребенка жить и воспитываться в семье, попросили назначить психолого-психиатрическую экспертизу родителей, чтобы понять, нет ли у них расстройств, препятствующих воспитанию девочки. Адвокаты заявили, что и мать и отец не против. Но судья отклонила все ходатайства.

В конце января стало известно, что родителей ребенка объявили в розыск.