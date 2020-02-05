Бывшего топ-менеджера «Интер РАО» К. Цуркан, обвиняемую в шпионаже, несколько часов удерживали в кабинете следователя

Бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже в пользу Молдавии, несколько часов удерживали в кабинете следователя в СИЗО. Это произошло на фоне ее планировавшегося выступления в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Программа с участием Цуркан на «Эхе» должна была состояться после 13 часов. Однако в это время она вместе со своим адвокатом Евгением Смирновым оказалась заперта в кабинете в СИЗО «Лефортово», где шло ознакомление с делом. Сам Смирнов связал это удержание именно с планировавшимся эфиром на «Эхе Москвы». В интервью радиостанции он рассказал, что после завершения ознакомления с делом о шпионаже в пользу Молдавии им несколько часов не подписывали пропуск на выход. По словам адвоката Цуркан, в СИЗО сначала им утверждали, что документ некому подписать, а затем прямо сообщили, что необходимо дождаться особого распоряжения.

Сама Цуркан, которой в середине января заменили арест на меру пресечения в виде запрета определенных действий, все же смогла дать интервью «Эху». По утверждениям бывшего топ-менеджера «Интер РАО», следователь пообещал ей, что ее вновь заключат под стражу в СИЗО «Лефортово» в ходе заседания суда в пятницу.

Карину Цуркан арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Молдавии летом 2018 года. По версии следствия, за три года до этого бывший топ-менеджер «Интер РАО» передала молдавским спецслужбам электронную версию одного из документов российского Минэнерго. Эксперты, в свою очередь, посчитали, что в нем содержалась государственная тайна. Сама Цуркан считает материалы о связях с молдавской разведкой подделанными и свою вину полностью отрицает. По мнению ее защиты, уголовное дело было инициировано одним из бывших коллег Цуркан.