Прокуратура Западного округа Москвы принесла извинения Ивану Голунову

Прокуратура принесла журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунова извинения за необоснованное уголовное преследование. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Между тем сам Иван Голунов сказал нам, что пока никаких извинений от представителей прокуратуры не получил.

В настоящее время Голунов является потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.