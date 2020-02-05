Информация о том, что сборной России запретят играть на чемпионате мира по футболу оказалась ложной

Международная федерация футбола не подтвердила новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство запретило сборной России участвовать в чемпионате, как следовало из твита катарского телеканала BeIN Sports. «Нам нечего добавить к своему декабрьскому заявлению». — ответили в Цюрихе, еще раз повторив, что находятся в контакте с ВАДА, иными словами ждут уточнений. В Российском футбольном союзе никаких документов из ВАДА не получали. Об этом заявили в пресс-службе. Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус ответил более развернуто, сказав, что по идее должен был стать одним из адресатов, но письма к нему не приходили. У почетного президента РФС Вячеслава Колоскова поводов блеснуть дипломатией нет, поэтому он просто назвал случившееся чушью и провокацией. По его словам, ВАДА не имеет права самостоятельно запретить кому-то участвовать в чемпионате мира. Это полномочия международной федерации. ФИФА пока выжидает и никаких заявлений делать не будет вплоть до рассмотрения апелляции российских организаций на решение ВАДА отстранить нашу страну от участия в главных соревнованиях, в частности в чемпионатах мира на 4 года. Если дело в международном арбитраже будет проиграно, то федерации вынуждены будут следовать рекомендациям ВАДА. Глава комитета по соответствию ВАДА Джонатан Тэйлор еще в декабре говорил, что если сборная России пробьется на чемпионат мира, она будет играть в нейтральном статусе, если не выиграет дело.

Провокацией и дезинформацией назвал эти сообщения Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.