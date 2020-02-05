144 человека – россияне и граждане других стран, эвакуированные из Китая, доставлены в реабилитационный центр под Тюменью. Он будут на карантине в течение двух недель. Состояние всех прибывших удовлетворительное, тюменские врачи не допустят распространение вируса, — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента. Голикова также пожаловалась президенту на подорожание масок и лекарственных препаратов в некоторых аптеках в сто раз. Президент распорядился отбирать лицензии у аптечных сетей, которые завышают цены и, как выразился Путин, хотят разжиться на коронавирусе.

Но вернемся к эвакуированным. В ближайшие две недели они будут находиться в реабилитационном центре «Градостроитель», который находится в лесу, в 30 километрах от Тюмени. Там организован двойной периметр, территорию охраняет Росгвардия.

Россиян из китайского Уханя доставили в реабилитационный центр под Тюменью. Там им предстоит пройти двухнедельный карантин, чтобы врачи могли убедиться в том, что никто не заражен коронавирусом.

144 человека из Ухани доставили в Тюмень сегодня двумя военными бортами ВКС. Среди них большинство – россияне, но есть и граждане стран СНГ. Самолеты приземлились в аэропорту Рощино с разницей в несколько часов. Как передает «Интерфакс», на летном поле их ждали несколько военных «Камазов» химзащиты и кареты «скорой помощи», а все встречающие были одеты в защитные костюмы и маски. В соцсетях пассажиры самолетов жаловались на неудобства в полете, в том числе отсутствие нормальных туалетов, а также долгий период ожидания перед посадкой в автобусы.

Заболевших среди эвакуированных нет, но ближайшие две недели им все равно придется провести в реабилитационном центре под наблюдением медиков. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.

Для размещения людей был выбран реабилитационный центр «Градостроитель», расположенный в 30 километрах от Тюмени. Его персонал на время карантина будет работать в защитных костюмах, а врачи прошли дополнительную подготовку, заверил глава Минздрава Михаил Мурашко. Территорию центра взяли под охрану, в свою очередь рассказал генерал Росгвардии Николай Олехнович.

Эвакуированных из Уханя россиян уже доставили в центр и разместили в номерах по три человека. Условия в «Градостроителе» довольно хорошие, но людям там запрещают с кем-либо контактировать, рассказала одна из новых обитателей центра Анна Коняхина.

Как пишет местное интернет-издание 72.ru, реабилитационный центр оснастили системой видеонаблюдения, как по внешнему периметру, так и внутри. В случае появления у эвакуированных любых симптомов заболевших госпитализируют в инфекционную больницу Тюмени.

Многие тюменцы ранее стали высказывать в соцсетях недовольство тем, что именно их город был выбран для создания карантинной зоны.

Главный санитарный врач Анна Попова считает необходимой принудительную госпитализацию людей с особо опасными инфекциями. Она признала, что в законодательстве в этой части есть пробел.

Верховный суд дал пояснения по вопросу о принудительной госпитализации. Разъяснения касаются больных заразной формой туберкулеза, которые нарушают санитарно-противоэпидемический режим и уклоняются от лечения. Срок принудительной госпитализации устанавливает суд. Аналогичная норма действует и для госпитализации психически-больных граждан. Руководитель общественной организации «Лига пациентов» Александр Саверский считает принудительную госпитализацию неадекватной мерой.

В Германии до настоящего времени зарегистрировано 12 инфицированных коронавирусом граждан. Минздрав ФРГ подчеркивает приоритет сотрудничества с другими странами Евросоюза при борьбе с заболеванием.

Cостояние двенадцати зараженных пациентов удовлетворительно. Двое инфицированных граждан ФРГ прилетели из Китая в субботу. Десять сотрудников поставщика автомобильных запчастей из Баварии заразились коронавирусом от китайской коллеги, посетившей немецкий центральный офис. Все пациенты находятся в специально оборудованных инфекционных отделениях немецких больниц.

126 граждан ФРГ были эвакуированы из Уханя самолетом германских ВВС. Возвращение было добровольным и проведено под наблюдением врачей. За подготовку самолета и сопровождения отвечал МИД ФРГ. После посадки во Франкфурте граждане были опрошены и обследованы. Заболевших доставили в университетскую больницу Франкфурта. Всех остальных пассажиров немецкий Красный крест переправил их для временного карантина в помещении ВВС в городе Гермерсхайм. Там они должны провести около двух недель, рассчитанных как инкубационный период. Бундесвер обеспечивает прибывших всем необходимым. Ежедневное медицинское обследование проводит Красный Крест. Семьи размещены совместно. Контакты с другими людьми минимально ограничены. Карантин служит на благо самих прибывших и населения Германии, подчеркивает Минздрав ФРГ.

Всемирная организация здравоохранения сегодня признала, что нет известных эффективных лекарств от коронавируса. Ранее китайское телевидение сообщило, что команда исследователей университета Чжэцзяня нашла эффективный препарат. В свою очередь, британский телеканал Sky News утверждал, что исследователи в Великобритании сделали значительный прорыв в разработке вакцины. Бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко также заявлял, что причин для паники нет. По словам Онищенко, в России около 30 препаратов, потенциально эффективных против коронавируса.

В Германии существует отлаженная система по информации, предупреждению пандемий и борьбе с ними. В аэропортах постоянно проводятся учения на случай чрезвычайной ситуации. Координацию мер и информирование населения проводит институт имени Роберта Коха. Все крупные аэропорты сотрудничают с немецким Красным Крестом и подготовлены для приема пассажиров из Китая. Пилоты должны предупреждать диспетчеров о состоянии здоровья пассажиров. Все прибывшие должны предоставить сведения о своем месте пребывания в течение месяца. Авиакомпании обязаны сдать заполненные формуляры о пассажирах местным органам здравоохранения. Больницы и врачи должны сообщать им обо всех случаях заболевания.

Авиакомпания «Люфтганза» отменила все полеты в Китай до конца февраля. Однако рейсы в Гонконг совершаются по-прежнему. Руководство авиаперевозчика постоянно наблюдает за ситуацией и готово пересмотреть свое решение при ее изменении.