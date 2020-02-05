Румынский парламент вынес вотум недоверия правительству страны и премьер-министру Лудовику Орбану

Кабинет министров, по словам депутатов, принял целый ряд поправок в одностороннем порядке без консультации и обсуждения. За принятие вотума проголосовали 261 парламентарий при необходимых 233. Это уже вторая отставка правительства в Румынии за последние полгода. В октябре парламент проголосовал за выражение недоверия Кабинету Виорики Данчилэ, которая представляла социал-демократическую партию. Орбан представляет национал-либеральную партию.
2020-02-05T17:31:00+03:00
2020-02-05T17:34:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 05 февраля 2020
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