Румынский парламент вынес вотум недоверия правительству страны и премьер-министру Лудовику Орбану

Кабинет министров, по словам депутатов, принял целый ряд поправок в одностороннем порядке без консультации и обсуждения. За принятие вотума проголосовали 261 парламентарий при необходимых 233. Это уже вторая отставка правительства в Румынии за последние полгода. В октябре парламент проголосовал за выражение недоверия Кабинету Виорики Данчилэ, которая представляла социал-демократическую партию. Орбан представляет национал-либеральную партию.