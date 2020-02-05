ВОЗ предупреждает, что эффективных лекарств от коронавируса на сегодняшний день нет

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что эффективных лекарств от коронавируса на сегодняшний день нет. Ее представители говорят, что не следует преувеличивать значимость сообщений о прорывных средствах, — передает агентство Reuters. Между тем, китайское телевидение утверждает, что команда исследователей в одном из университетов страны уже нашла эффективный препарат для лечения заболевших. Британский телеканал Sky News утверждают, что ученые Соединенного Королевства добились успехов в разработке вакцины. Российские чиновники ранее говорили, что предоставили Китаю отечественное лекарство для испытаний против коронавируса.