Законопроект против завышения цен в аптеках уже подготовили депутаты Госдумы от «Единой России»

По словам главы думской фракции партии Сергея Неверова, уже завтра документ рассмотрят на заседании координационного совета думских единороссов. Президент Владимир Путин высказался сегодня за жесткие меры против аптек, которые завышают цены на лекарства и медицинские маски в связи с эпидемией коронавируса в Китае. Глава государства высказался за лишение их лицензий.