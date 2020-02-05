Суд Москвы не стал назначать психиатрическую экспертизу родителям девочки, с рождения живущей в перинатальном центре

Пресненский суд Москвы не стал назначать психолого-психиатрическую экспертизу матери и отцу пятилетней девочки, с рождения проживающей в перинатальном центре «Мать и дитя». Сегодня рассматривается дело о лишении их родительских прав.

Обстановка в зале суда накалена — адвокаты родителей ребенка выступают эмоционально, спорят с другими участниками процесса и судьей, высказывают возражения на действия председательствующего. С самого начала они заявили множество ходатайств, в том числе о проведении экспертизы выписки девочки из клиники, потому что, по мнению ответчиков, оно не соответствует законодательству, и экспертизы состояния самой девочки, которая должна ответить на вопрос, может ли ребенок находиться не в стационаре без риска для ее жизни. Органы опеки просили провести психолого-психиатрическую экспертизу родителей, чтобы понять, нет ли у них расстройств, препятствующих воспитанию ребенка. Но с возражениями выступили представители центра «мать и дитя». Органы опеки также предлагали проверить психологическое состояние ребенка. Но судья отказала всем.

На этом заседании вновь не присутствуют родители девочки. Мать, по словам адвокатов, находится в «тяжелейшем состоянии» — участникам процесса даже показали подтверждающие это фотографии. Посмотрев их, представители перинатального центра согласились с тем, что у женщины есть объективные причины для отсутствия на заседании. Адвокаты родителей настаивают на том, что и мать и отец проявляют заботу о ребенке, и нет доказательств того, что она больше не нуждается в нахождении в стационаре. Органы опеки подчеркивают, что нет оснований полагать, что девочка должна там оставаться, таким образом нарушается ее право жить и воспитываться в семье.

Решение по делу об ограничении матери и отца девочки родительских прав ожидается сегодня.