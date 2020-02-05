Сотрудники Росгвардии обеспечивают в Тюмени зону безопасности вокруг центра приема россиян, которые прибывают из Китая

Сотрудники Росгвардии обеспечивают зону безопасности вокруг тюменского центра приема россиян, которые прибывают из Китая. Все служащие обеспечены средствами личной защиты, — заверили в командовании уральским округом войск Национальной гвардии. Сообщается, что сегодня утром два военных самолета доставили в Тюмень почти 150 россиян и граждан других стран, которых эвакуировали из КНР после вспышки эпидемии коронавируса. Медики говорят, что заболевших среди них нет. В течение двух недель они будут находиться на карантине в одном из санаториев в пригороде Тюмени.
2020-02-05T17:02:00+03:00
2020-02-05T17:04:28+03:00
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17:02, 05 февраля 2020
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