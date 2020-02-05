Двадцать шесть человек погибли в результате схода лавины на востоке Турции

Данные всё еще дополняются.

В горной провинции Ван за последние два дня произошло две снежных лавины. Первая была вчера. Под неё попали семь человек, двое из которых сейчас числятся пропавшими без вести.

Сегодня же под еще один обвал попала группа из пяти автомобилей, которая отправилась на поиски пострадавших. Это произошло около полудня. Лавина была настолько мощная, что сбросила с дороги несколько крупных джипов, — передаёт турецкое агентство «Анадолу». Некоторые люди около получаса не могли выбраться, поскольку автомобили перевернуло и полностью засыпало снегом.

В основном, в этой команде были жандармы, пожарные и сотрудники охраны, но были и девять гражданских лиц – сообщает агентство ТАСС со ссылкой на региональные власти. Сейчас чиновники опасаются, что число погибших еще может вырасти, поскольку более тридцати человек остаются в больницах.

Сейчас в горах на востоке Турции работают около трехсот спасателей.