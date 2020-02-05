Депутат Госдумы Наталья Поклонская обещала поддержать инициативу о внесении в Госдуму проекта амнистии фигурантов «московского дела». Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Конечно, я поддерживаю вашу инициативу и, в любом случае, если будет такая возможность, выскажу свое отношение, но перед этим я изучу всю информацию, которая мне будет доступна», — заявила она, отвечая на вопрос журналиста «Эха Москвы» о возможности внесения в Госдуму проекта амнистии, по которому «несправедливо осужденные фигуранты «московского дела» будут освобождены». Поклонская также отметила, что активисты могут предоставить ей документы для инициирования проверки действий сотрудников правоохранительных органов, которые они считают незаконными.

«У нас есть статья в уголовном кодексе за незаконное осуждение. Инициатором для проведения проверки может стать совершенно любой человек, хоть депутат, хоть Иванов, Петров, Сидоров. Если есть такие факты и такая инициатива, я принимаю предложения», — сказала она.