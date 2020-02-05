Сегодняшний день, по прогнозам синоптиков, будет самым холодным с начала зимы

Уже в полдень на главной столичной метеостанции ВДНХ термометр показал минус 4, рассказали в центре погоды «Фобос». Ночью температура, как ожидается, будет снижаться, к утру четверга морозы окрепнут до минус 7— минус 9. По предварительным прогнозам, морозы в столице будут усиливаться в течение недели.
2020-02-05T16:32:00+03:00
2020-02-05T16:33:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 05 февраля 2020
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