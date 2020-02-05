Сегодняшний день, по прогнозам синоптиков, будет самым холодным с начала зимы

Уже в полдень на главной столичной метеостанции ВДНХ термометр показал минус 4, рассказали в центре погоды «Фобос». Ночью температура, как ожидается, будет снижаться, к утру четверга морозы окрепнут до минус 7— минус 9. По предварительным прогнозам, морозы в столице будут усиливаться в течение недели.