В Крыму введут подачу воды по графику

Это связано с низким уровнем наполнения местных водохранилищ. Ограничения пока что коснутся лишь Симферополя, — рассказали в городской администрации. Жители крымской столицы смогут пользоваться горячей водой только в выходные дни, а холодной – лишь утром и вечером. Такие ограничения не коснутся лишь социально значимых объектов. По предварительной оценке, водохранилище полуострова заполнены чуть более, чем на треть; запасов должно хватить до июня.
2020-02-05T16:32:00+03:00
2020-02-05T16:32:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 05 февраля 2020
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