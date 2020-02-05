В Крыму введут подачу воды по графику

Это связано с низким уровнем наполнения местных водохранилищ. Ограничения пока что коснутся лишь Симферополя, — рассказали в городской администрации. Жители крымской столицы смогут пользоваться горячей водой только в выходные дни, а холодной – лишь утром и вечером. Такие ограничения не коснутся лишь социально значимых объектов. По предварительной оценке, водохранилище полуострова заполнены чуть более, чем на треть; запасов должно хватить до июня.