Гражданин России арестован по делу о госизмене. Сообщается, что обвиняемого зовут Виктор Королев. Завтра Лефортовский суд должен рассмотреть ходатайство о продлении ему меры пресечения. Когда именно он был арестован, не уточняется, пишет издание РБК. Также пока остаются неизвестными обстоятельства самого расследования против Королева.