Гражданин России арестован по делу о госизмене. Сообщается, что обвиняемого зовут Виктор Королев. Завтра Лефортовский суд должен рассмотреть ходатайство о продлении ему меры пресечения. Когда именно он был арестован, не уточняется, пишет издание РБК. Также пока остаются неизвестными обстоятельства самого расследования против Королева.
2020-02-05T16:31:00+03:00
2020-02-05T16:31:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 05 февраля 2020
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