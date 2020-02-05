Россияне, которых эвакуировали из Китая, пожаловались на условия транспортировки в военных самолетах

Там не было ни туалетов, ни еды, ни теплых вещей, — пишет интернет-издание «Фонтанка» со ссылкой на публикации в социальных сетях. По словам одной из эвакуированных, они так и не смогли добиться от российского посольства какой-либо информации о том, как им готовиться к этой процедуре. Причем, утверждает автор жалобы, поначалу им говорили, всех привезут в подмосковный военный госпиталь и только потом, что, на самом деле, их разместят в Тюменской области.