Россияне, которых эвакуировали из Китая, пожаловались на условия транспортировки в военных самолетах

Там не было ни туалетов, ни еды, ни теплых вещей, — пишет интернет-издание «Фонтанка» со ссылкой на публикации в социальных сетях. По словам одной из эвакуированных, они так и не смогли добиться от российского посольства какой-либо информации о том, как им готовиться к этой процедуре. Причем, утверждает автор жалобы, поначалу им говорили, всех привезут в подмосковный военный госпиталь и только потом, что, на самом деле, их разместят в Тюменской области.
2020-02-05T16:31:00+03:00
2020-02-05T16:31:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 05 февраля 2020
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