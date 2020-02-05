Президент России Владимир Путин предложил отбирать лицензии у аптек, которые повысили цены на противовирусные лекарства и маски. По мнению главы государства, если наказать несколько компаний, то это не скажется на обеспеченности россиян лекарствами. Сегодня на совещании с президентом вице-премьер Татьяна Голикова пожаловалась на то, что некоторые аптеки подняли цены на медицинские маски почти в сто раз. Также некоторые повысили цены на лекарства. Голикова добавила, что уже даны поручения Федеральной антимонопольной службе разобраться в ситуации.
2020-02-05T16:30:00+03:00
2020-02-05T16:30:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 05 февраля 2020
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