До 26 выросло число жертв схода лавины на востоке Турции

Среди погибших есть сотрудники правоохранительных органов и спасатели, — говорят местные власти. Более 30 человек доставлены в больницу. Власти не исключают, что число жертв может еще вырасти. Как передает турецкий телеканал NTV, первая лавина в провинции Ван сошла на дорогу, по которой ехал микроавтобус. Под вторую попали спасатели, которые ехали на поиски пропавших.