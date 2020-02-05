До 26 выросло число жертв схода лавины на востоке Турции

Среди погибших есть сотрудники правоохранительных органов и спасатели, — говорят местные власти. Более 30 человек доставлены в больницу. Власти не исключают, что число жертв может еще вырасти. Как передает турецкий телеканал NTV, первая лавина в провинции Ван сошла на дорогу, по которой ехал микроавтобус. Под вторую попали спасатели, которые ехали на поиски пропавших.
2020-02-05T16:29:00+03:00
2020-02-05T16:30:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2582830-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:29, 05 февраля 2020
Загрузка комментариев...