Интернет-издание «Проект»: Депутат Крашенинников и председатель КC Зорькин владеют землей в элитном районе Подмосковья

Депутат Госдумы Павел Крашенинников и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин владеют участками в элитном районе Подмосковья. Их стоимость составляет сотни миллионов рублей.

Площадь земельного участка в элитном поселке «Успенское» у Крашенинникова, который является главой думского комитета по госстроительству, составляет более 3 тысяч кв.м. По крайней мере, об этом пишет интернет-издание «Проект» со ссылкой на выписку из Росреестра. По данным издания, аналогичные участки продаются сейчас по цене от 160 до 310 млн рублей. Согласно выписке, землю в «Успенском» недалеко от Рублевки депутат от «Единой России» приобрел еще в 2002 году: тогда он уже входил в состав Госдумы. Как утверждается, соседями Крашенинникова являются председатель Национальной медиагруппы Алина Кабаева и бывший генпрокурор Юрий Чайка.

Чуть меньшим участком в поселке «Архангельское» недалеко от Рублево-Успенского шоссе, согласно публикации, с 2018 года владеет и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. Его площадь, как следует из выписки, составляет 26 соток, а рыночная цена, по подсчетам, может превышать 220 млн рублей. При этом Зорькин за последние годы не декларировал доход больше, чем 13 млн. Как утверждается, земельный участок и располагающийся на нем дом он приобрел у государственного Рублево-Успенского оздоровительного комплекса.

Крашенинников и Зорькин публикацию пока никак не прокомментировали.