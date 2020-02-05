Россиян и граждан в других стран, эвакуированных из Китая, разместили в тюменском санатории в 30 км от Тюмени

Россиян и граждан в других стран, эвакуированных из Китая, разместили в тюменском санатории в 30 километрах от Тюмени, вдали от жилья. Они будут на строгом карантине в течение двух недель.

Условия в реабилитационном центре неплохие, однако, тем, кто там находится, запрещены любые контакты, — рассказала в эфире РБК одна из эвакуированных Анна Коняхина.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил в своем Инстаграме, что Тюмень готова к приему эвакуированных из Китая, обеспечены все меры безопасности. Как отмечает «Интерфакс», под этим постом множество возмущенных комментариев. Жители области обвинили руководителя в популизме и нежеланием считаться с мнением населения. Некоторые комментаторы предлагают отправлять эвакуированных в Москву.