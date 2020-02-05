Врачи в Тюменской области внимательно следят за состоянием людей и не допустят распространения вируса. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она сообщила, что сегодня двумя российскими самолетами из Китая в Тюменскую область доставлено 144 человека, из них 128 россиян.

С 14 февраля все чартерные авиарейсы между Россией и Китаем будут прекращены, — сообщила Татьяна Голикова на совещании у президента. По ее данным, в стране на текущий момент всего два выявленных случая коронавируса, новых зараженных нет. В том числе, это касается и граждан, вывезенных из Китая.

Голикова также сообщила о росте цен на маски и лекарственные препараты в аптеках в некоторых местах в сто раз. Путин распорядился отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены и, как выразился президент, хотят нажиться на коронавирусе.