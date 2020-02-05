На Украине зарплаты министров и высокопоставленных чиновников будут составлять от 3-5 средних зарплат по стране

На Украине зарплаты министров и других высокопоставленных чиновников будут составлять от трех до пяти средних зарплат по стране. Кроме того, необходимо прекращать выплаты по 200-400% премий, — сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал справедливым такое решение. По его словам, если зарплата увеличивается, то у всех, а если уменьшается, то и у чиновников тоже. Сейчас средняя зарплата по стране около 460 долларов.