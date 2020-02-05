Россия готова к восстановлению отношений с Великобританией, — заявил Путин

Россия готова к восстановлению отношений с Великобританией, — заявил президент Путин. Сегодня новый британский посол Дебора Брэннерт вручила президенту верительные грамоты. В начале этого года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что нормализации отношений между двумя странами не будет до тех пор, пока Москва не прекратит свою дестабилизирующую деятельность. Джонсон, в частности, упомянул «безрассудное применение химического оружия и дерзкая попытка убить невинных людей на территории Великобритании».
2020-02-05T15:31:00+03:00
2020-02-05T15:32:23+03:00
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15:31, 05 февраля 2020
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