Россия готова к восстановлению отношений с Великобританией, — заявил Путин

Россия готова к восстановлению отношений с Великобританией, — заявил президент Путин. Сегодня новый британский посол Дебора Брэннерт вручила президенту верительные грамоты. В начале этого года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что нормализации отношений между двумя странами не будет до тех пор, пока Москва не прекратит свою дестабилизирующую деятельность. Джонсон, в частности, упомянул «безрассудное применение химического оружия и дерзкая попытка убить невинных людей на территории Великобритании».