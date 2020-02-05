ФАС пригрозила крупными штрафами аптечным сетям, которые завышают цены на медицинские маски

Федеральная антимонопольная служба пригрозила крупными штрафами аптечным сетям, которые завышают цены на медицинские маски. Такие действия будут расцениваться как мародерство и картельный сговор. По данным замглавы службы Андрея Цариковского, в регионах, граничащим с Китаем, маски подорожали, но незначительно; дороже всего они стоят в республике Дагестан – цена выросла на 650%.
2020-02-05T15:30:00+03:00
2020-02-05T15:32:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 05 февраля 2020
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